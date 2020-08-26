МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") продлил до конца года удаленный режим работы для своих сотрудников, говорится в письме исполнительного вице-президента по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке "Билайна" Ольги Филатовой (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Мы приняли решение продлить BeeFREE (программа оператора по переводу сотрудников на удаленную работу — ред.) для всей компании до конца 2020 года… Коронавирусная инфекция по-прежнему представляет собой серьезную угрозу обществу. Мы принимаем все меры для защиты наших сотрудников от нее и продолжаем принимать главную меру – всей компанией работать удаленно, соблюдая такой режим заботы о здоровье, который комфортен каждому из нас", — написала Филатова.

В пресс-службе компании подтвердили, что BeeFREE для всей компании продлен до конца 2020 года.

В письме также отмечается, что для тех сотрудников, кому необходимо посещать офис, созданы максимально безопасные условия. В частности: размечены зоны, которые помогают соблюдать социальную дистанцию, и производится регулярная обработка офиса дезинфицирующими средствами. Также сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками, антибактериальной жидкостью для обработки рук. Помимо этого, компания следит за тем, чтобы сотрудники с признаками ОРВИ и простуды оставались дома.

"Мы также заботимся о том, чтобы наша команда розницы работала в максимальной безопасности. Для этого мы предпринимаем комплекс мер, обеспечивающих индивидуальную защиту наших продавцов и клиентов, а также должную санитарную обработку наших магазинов", — отмечается в письме.

Ранее "Билайн" сообщал, что в полностью удаленном режиме работают более 90% сотрудников компании.