МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Эксперты Российской венчурной компании (РВК) разработали проект первого национального стандарта, регулирующего проведение клинических испытаний медицинских систем искусственного интеллекта в РФ, говорится в сообщении компании.

Разработка первой редакции проекта нацстандарта велась на протяжении пяти месяцев, работали над ней технический комитет "Искусственный интеллект" и Центр диагностики и телемедицины.

Предполагается. что нацстандарт будет регулировать ключевые аспекты применения ИИ в здравоохранении и его роли в принятии врачебных решений, методологическую основу процесса клинических испытаний, порядок их проведения, показателей точности, аудита и контроля качества медицинских интеллектуальных систем. В ходе публичного обсуждения до октября 2020 года заинтересованные стороны могут внести замечания, предложения и комментарии к проекту стандарта.

"Для интеллектуальных систем, некорректная работа которых может привести к человеческим жертвам и экономическому ущербу, должны быть разработаны критерии, которые позволяют гарантировать безопасность систем искусственного интеллекта и подтверждать их эффективность в реальных условиях эксплуатации. В особенности, это касается систем искусственного интеллекта, применяемых в системе здравоохранения и клинической медицине", — говорится в сообщении.