МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple планирует представить контент с дополненной реальностью (AR) на своем стриминговом сервисе Apple TV+ в 2021 году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Ожидается, что функция AR появится в следующем году, в преддверии выпуска в 2022 году гарнитуры Apple, которая будет построена вокруг дополненной и виртуальной реальности" — сообщили собеседники агентства. Уточняется, что релиз первоначально был запланирован на конец текущего года, но из-за пандемии COVID-19 был отложен. При этом источники не исключили, что в конечном итоге Apple может отказаться и от нового плана.

С новой функцией элементы телешоу будут отображаться на телефоне или планшете зрителя и интегрироваться в окружающую среду. "Например, кто-то, смотрящий сцену лунной прогулки в шоу, сможет увидеть на дисплее своего устройства виртуальный луноход, расположенный на кофейном столике в гостиной" — пишет агентство. Новая функция будет бонусом, доступным в приложении Apple TV на iPhone или iPad.

Отмечается, что Apple стремится сделать свой стриминговый сервис более популярным и сохранить подписчиков, вводя новые пакеты услуг и различные дополнительные функции. По данным агентства, компания готовится представить подкасты, связанные с телешоу, которые уже транслируются сервисом. Также разрабатывается пакет подписок под названием Apple One, который будет включать TV+ вместе со скидкой на доступ к другим сервисам, таким как Apple Music и Apple Arcade.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.