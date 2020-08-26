МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российские операторы связи готовы участвовать в создании системы, блокирующей мошеннические звонки якобы от лица банков, которую планируется внедрить в рамках "регуляторных песочниц", рассказали опрошенные РИА Новости представители операторов.

Ранее в среду газета "Известия" написала, что мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут антифрод-систему, блокирующую звонки клиентам от мошенников, представляющихся сотрудниками банка, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в банки. Это следует из законопроекта-спутника к принятому закону о так называемых "регуляторных песочницах". Проект-спутник предлагает внести изменения в закон "О связи". В частности, технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например их длительность и количество, отмечает газета.

В "Мегафоне" заявили о готовности участвовать в создании такой системы. "Мы поддерживаем этот законопроект и готовы участвовать… В начале 2020 года совместно с МТС и Tele2 мы разработали универсальное техническое решение, оно с высокой степенью достоверности определяет подозрительные вызовы, которые поступают клиентам банков. Система в режиме реального времени предупреждает об этом сотрудников банка, они в свою очередь могут дополнительно проверить или даже приостановить операцию до выяснения всех обстоятельств с клиентом", — рассказал директор по предотвращению мошенничества компании "Мегафон" Сергей Хренов, отметив, что сервис также позволяет информировать банк, если в его контактный центр поступает звонок с якобы номера клиента.

Tele2 в целом поддерживает инициативы, направленные на защиту абонентов всех операторов от действий злоумышленников. В пресс-службе компании напомнили, что у оператора есть своя антифрод-платформа для защиты клиентов коммерческих банков от мошенничеств с использованием социальной инженерии. "Мы запустили решение еще в начале 2020 года… Антифрод-решение отличает звонки из клиентской службы банка от звонков мошенников даже при использовании подменных номеров и помогает препятствовать незаконному выводу денег со счетов клиентов. Продукт прежде всего направлен на случаи, когда мошенники под видом службы безопасности кредитного учреждения вводят людей в заблуждение и обманом получают данные банковских карт клиентов", — уточнили в компании.

МТС также планирует принимать участие в развитии проекта голосового антифрода. "Эта уникальная разработка позволит в режиме реального времени без участия человека и без анализа содержания переговоров отслеживать мошеннические звонки клиентам банков и блокировать их. Рассчитываем, что услуга будет высоко востребована банками, так как позволит существенно сократить хищения с банковских счетов граждан", — прокомментировали в пресс-службе.

В компании считают, что принятый закон об экспериментальных правовых режимах закладывает основы для гармонизации законодательства с развивающимися технологиями. "Законодательные изъятия в рамках песочниц, а затем принятие нового регулирования с учетом опыта пилотов позволит ускорить внедрение инноваций во многих сферах", — заключил собеседник агентства. В пресс-службе "Билайна" в свою очередь заявили, что оператор постоянно совершенствует свои антифрод-системы и разрабатывает различные продукты в этой сфере.