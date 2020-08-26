МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. "Ростелеком" продлил для своих сотрудников удаленный режим работы до конца 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Да, до конца года", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о планах компании продлить "удаленку". "Билайн" оставил сотрудников на удаленке до конца года

При этом собеседник агентства отметил, что возможны разовые выходы сотрудников в офис с соблюдением всех мер безопасности. "На входе проверяют температуру и каждые 4 часа также. Тепловизоры и биометрия на входе — ничего трогать не надо. Все двери оборудованы специальными поручнями, чтобы открывать их не ладонями, а локтями. Все меры по дезинфекции", — пояснил он.

Службы "Ростелекома", которые обеспечивают непрерывность работы инфраструктуры и сетей связи, продолжают работать по своему графику с соблюдением всех предписанных норм, уточнили в компании.

В мае компания сообщила, что рассматривает возможность введения удаленной работы на постоянной основе для различных категорий сотрудников после пандемии.