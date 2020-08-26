МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") Арташес Сивков переходит на должность первого исполнительного вице-президента по развитию массового рынка, сообщила компания.

"Сегодняшнее назначение направлено на усиление управленческой команды "Билайн" для реализации стоящих перед компанией стратегических задач. В их числе — рост удовлетворенности клиентов, повышение эффективности дистрибуции и внедрение новых цифровых каналов продаж и обслуживания…. Рассчитываю, что успешный опыт и профессионализм Арташеса придадут новую динамику развитию нашей деятельности на массовом рынке", — прокомментировал гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов.

На позиции руководителя розничного бизнеса Сивков возглавит работу по трансформации и развитию коммерческих функций компании. В подчинении Сивкова будут находиться все подразделения маркетинга, бренда, продаж и обслуживания на массовом рынке. Он продолжит работу в прямом подчинении гендиректора "Вымпелкома".

В настоящий момент компания ищет кандидата на должность исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса.

Сивков занимал эту должность в "Вымпелкоме" с ноября 2015 года. Также он является заместителем председателя совета директоров ЗАО "Раском", совместного предприятия "Вымпелкома" и РЖД.