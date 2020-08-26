МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Технология блокчейн активно используется различными организациями, она добавляет новый уровень безопасности данных, однако использование данной технологии не может стать панацеей от возможных киберугроз, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Российская авиакомпания S7 в среду сообщила о запуске совместно со Сбербанком проекта, который позволит агентам по продаже авиабилетов моментально производить расчеты с авиакомпанией через смарт-контракты. Так, в России впервые расчеты на блокчейн-платформе будут происходить при помощи токенов, обеспеченных денежными средствами на счете клиента. Новая услуга будет доступна уже в сентябре текущего года.

"Внутренне блокчейн — очень надежная технология с точки зрения целостности данных: в ней применяются стойкие алгоритмы хеширования и шифрования. После того, как данные записаны в блокчейн, они устойчивы к попыткам их модификации, потери или намеренному удалению. И только авторизованные пользователи смогут получить доступ к зашифрованным данным. Таким образом, блокчейн действительно добавляет новый уровень безопасности данных", — отметил эксперт по блокчейн-технологиям в "Лаборатории Касперского" Максим Дениженко.

По его словам, в корпоративных решениях технология блокчейн позволяет создавать быстрые, надежные и при этом — легко аудируемые механизмы взаиморасчетов.

При этом, как отметил Дениженко, риск проникновения злоумышленников в систему все же существует. "Интернет-приложения и корпоративные сервисы, взаимодействующие с блокчейном, могут по-прежнему содержать уязвимости в коде. Эти уязвимости могут быть использованы злоумышленниками для получения доступа к конфиденциальной информации", — предупреждает он.

Кроме того, ошибки при составлении смарт-контрактов могут привести к сбоям в работе и ошибочным операциям в бизнес-транзакциях. "Риск утечек данных клиентов возникает не в блокчейне. Такие уязвимости в основном традиционны для клиент-серверных приложений, где человеческий фактор является самым слабым местом в безопасности", — добавил эксперт.

По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, использование блокчейна подразумевает, что все данные остаются в системе надолго, если не навсегда. "Поэтому единичный несанкционированный доступ ко всему блокчейну может привести к утечке, в том числе, и исторических данных", — отметил он.

Директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов, в свою очередь, указал, что такие системы могут стать жертвами DDoS атак. "Что касается DDoS атак – все системы, где есть серьезные деньги, пробуются на прочность", — сказал он.