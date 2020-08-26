МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Стоимость продажи сервиса TikTok в зависимости от условий варьируется от 20 до 50 миллиардов долларов, а в качестве претендентов на покупку называются Microsoft, Oracle, Netflix и Twitter, пишет газета New York Times.

"Цена… неясна, хотя цифры варьируются от 20 миллиардов долларов до 50 миллиардов долларов в зависимости о того, какие части TikTok будут проданы", — сообщило издание со ссылкой на источники. Дело в том, что обсуждались сценарии от продажи активов сервиса только в Северной Америке до переуступки всего TikTok, при этом окончательной договоренности о такой продаже пока в принципе нет, указывает издание.

Ранее в августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее СМИ сообщили, что Twitter провела предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения. Также СМИ писали, что Oracle провела предварительные переговоры с ByteDance, владельцем сервиса, рассматривая возможность покупки бизнеса приложения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Источники газеты подтверждают в числе потенциальных покупателей также Netflix, но остаются сомнения в том, насколько компания в этом заинтересована, что также касается и Twitter.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.