МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российского производитель офисного программного обеспечения (ПО) "Новые облачные технологии" (НОТ, бренд "МойОфис") и облачная платформа Mail.ru — Mail.ru Cloud Solutions (MCS) — заключили соглашение о технологическом партнерстве, которое позволит разработать инструмент "облачного офиса" и представить его на рынке, следует из сообщения НОТ.

"Технологическая совместимость IT-решений "МойОфис" и Mail.ru Cloud Services сокращает временные и финансовые издержки, упрощает процессы выбора ПО, развертывания и тестирования решений, а также обеспечивает непрерывность бизнес-процессов. На первом этапе продукты "МойОфис" стали доступны в облаке Mail.ru Cloud Solutions, и теперь партнеры наших компаний могут развернуть совместную работу сотрудников заказчиков в облачном офисе", — говорится в сообщении.

Партнерство также должно упростить переход госструктур и крупного бизнеса на импортонезависимое программное обеспечение (оба решения входят в единый реестр отечественного ПО).

Такая интеграция облачных решений позволит создать универсальное рабочее место сотрудника компании любого масштаба в частном облаке, в котором можно редактировать документы, хранить данные, пользоваться электронной почтой, проигрывать медиафайлы, общаться в мессенджере через веб-браузер, пояснили в компании. Устанавливать и обновлять ПО на каждом компьютере отдельно при этом не потребуется, все будет выполняться централизованно.

По оценке компаний, такое решение может быть потенциально интересно более чем 200 организациям страны из сегментов B2B и B2G и c количеством сотрудников от 50 человек.

Глобальная тенденция демонстрирует, что информационные "облака" становятся предпочтительным форматом внедрения технологий — по данным Institute for Business Value, 85% организаций в мире уже используют более одного облачного сервиса в своих бизнес-процессах, а к 2021 году их доля составит 96%.