МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Банк России и международная платежная система Visa предупредили банки об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов кредитных организаций, пишет РБК со ссылкой на источники в отрасли.

Как стало известно изданию, в открытый доступ просочились личные данные пользователей сервиса Joom: он специализируется на доставках товаров изКитая.

Базу данных можно скачать бесплатно в Telegram-каналах. Помимо этого объявления о базе есть на специализированных сайтах.

В базе среди прочих данных есть десять из шестнадцати цифр номера банковской карты клиента сервиса, а также срок ее действия, наименование банка и платежной системы, и личные данные владельца и его контакты.

В интернет также попали сведения о клиентах целого ряда банков. В их числе:

Сбербанк,



Россельхозбанк,



Тинькофф банк,



Райффайзенбанк и другие российские и иностранные банки.



В свою очередь представители платформы Joom подтвердили утечку информации, но назвать киличество пользователей, чьи данные можно скачать в интернете, не смогли.

Представитель компании заявил, что этот инцидент произошел еще в марте, после этого Joom разорвал все отношения с контрагентом, к ресурсам которого получили доступ хакеры.

Весной компания сообщала о "как минимум одной тысяче пользователей" из России и Белоруссии, чьи персональные данные попали к мошенникам.