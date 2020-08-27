МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Исполнительный директор популярного видеосервиса TikTok Кевин Майер (Kevin Mayer) уходит со своего поста после угрозы президента США Дональда Трампа заблокировать приложение в стране, сообщила газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ.

"Кевин Майер покидает TikTok всего через несколько месяцев после того, как стал исполнительным директором" – цитирует издание письмо сотрудникам. Майер является исполнительным директором компании с мая 2020 года.

Согласно документу, временным исполняющим обязанности главы TikTok станет нынешний генеральный менеджер Ванесса Паппас (Vanessa Pappas).

Отмечается, что Майер принял решение уйти после того, как Трамп распорядился запретить TikTok в США, если владелец приложения, компания ByteDance, до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании. Администрация США обвиняет TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР. Владельцы приложения это отрицают.

Ранее в августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее СМИ сообщили, что Twitter провел предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.