МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Американский производитель компьютеров Intel объявил неделю скидок на игровые ноутбуки и компьютеры, а также на аксессуары и комплектующие.

Распродажа стартует завтра, 28 августа, и закончится 6 сентября.

Это ежегодная кампания Intel Gamer Days.

В этот раз интернациональная акция распространится и на пользователей из России.

Уже сейчас в интернете появилась официальная страница распродажи на русском языке. Здесь можно найти интересные предложения и скидки на покупку игровых устройств от партнеров компании Intel.

Планируется, что российским пользователям будут предложены скидки на ноутбуки, настольные компьютеры, комплектующие и различные аксессуары от компании.

Также на странице распродажи перечислены производители и магазины, которые примут участие в акции.

Среди них: Acer, ASUS, Lenovo, MSI, Dell, HP, DEXP, ASRock и другие компании.

Возможность сделать предзаказ до 28 августа не предусмотрена.