Intel объявила неделю скидок на игровые ноутбуки и компьютеры
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Американский производитель компьютеров Intel объявил неделю скидок на игровые ноутбуки и компьютеры, а также на аксессуары и комплектующие.
Распродажа стартует завтра, 28 августа, и закончится 6 сентября.
Это ежегодная кампания Intel Gamer Days.
В этот раз интернациональная акция распространится и на пользователей из России.
Уже сейчас в интернете появилась официальная страница распродажи на русском языке. Здесь можно найти интересные предложения и скидки на покупку игровых устройств от партнеров компании Intel.
Планируется, что российским пользователям будут предложены скидки на ноутбуки, настольные компьютеры, комплектующие и различные аксессуары от компании.
Также на странице распродажи перечислены производители и магазины, которые примут участие в акции.
Среди них: Acer, ASUS, Lenovo, MSI, Dell, HP, DEXP, ASRock и другие компании.
Возможность сделать предзаказ до 28 августа не предусмотрена.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200827/831958616.html