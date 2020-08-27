МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Сотовые операторы в России стали отказываться от безлимитных тарифов, пишет газета "Известия".

Так, оператор "большой четверки" Tele2 с 26 августа отменил опцию "Очень много интернета". Она давала абонентам за доплату в 200 рублей в месяц пользоваться интернетом без ограничения трафика. опция распространялась на поездки по стране.

Для абонентов Tele2, которые уже подключили опцию, ничего не изменится, однако в случае отказа от нее вернуться к ней будет невозможно.

Другой оператор — МТС — с 27 августа изменил условия в совей безлимитной опции "Тарифище": абоненты могут либо остаться на безлимите, но цена подписки вырастет на 50-75 рублей, либо перейти на новую версию тарифа с сохранением цены, но с ограничением интернет-трафика до 30 гигабайт.

"ВТБ Мобайл", "Мегафоне" и Yota изданию рассказали, что тоже намерены отменять безлимитные опции. При этом гендиректор "ВТБ Мобайл" Максим Шарков допустил, что такая ситуация может измениться, если потребления трафика абонентами и запросы клиентов поменяются.

Danycom в свою очередь сообщает, что у оператора нет безлимитных тарифов.

В "Тинькофф Мобайл", "СберМобайл" и ФАС не ответили на запросы. Тем не менее, "СберМобайл" еще в июле начал тарифицировать у пользователей ранее безлимитные опции "Социальные сети" и видеотрафик в соцсети "ВКонтакте".