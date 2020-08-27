МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Клиенты "МТС-Беларусь" в Минске могли испытывать проблемы с доступом в интернет в среду вечером в связи с проводившимися госорганами мероприятиями по обеспечению нацбезопасности, говорится на официальном сайте компании.

"В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, 26 августа в Минске после 20:00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.

Ранее, в среду, белорусский мобильный оператор А1 также сообщал, что снизил скорость интернета в Минске по просьбе властей. Позднее оператор сообщил о восстановлении доступа в интернет в Минске. Компания отметила, что в течение часа, когда был снижена пропускная способность сетей, недоступной была и фиксированная связь.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.