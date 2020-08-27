МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Компания Facebook предупредила о возможном сокращении доходов разработчиков приложений под iOS, размещающих рекламу с помощью сервиса Audience Network, из-за планов Apple по обновлению политики конфиденциальности своей операционной системы, следует из поста в блоге Facebook.

В июне Apple объявила об обновлениях iOS 14, из-за которых, в частности, приложения должны будут запрашивать у пользователей разрешение на сбор и передачу данных с использованием идентификатора устройства, который позволяет таргетировать рекламу.

"Как и во всех рекламных сетях на iOS 14, это повлияет на способность рекламодателей точно настраивать таргетинг и измерять свои кампании в Audience Network, и в результате разработчики могут ожидать, что их способность эффективно монетизировать в Audience Network снизится", — говорится в сообщении.

Facebook ожидает, что эти изменения в операционной системе Apple "непропорционально сильно" повлияют на Audience Network, учитывая сильную зависимость сервиса от рекламы в приложениях. "Обновления Apple могут сделать Audience Network настолько неэффективной для iOS 14, что может не иметь смысла предлагать ее для iOS 14", — отмечает компания.

При этом Facebook считает, что влияние изменений в политике конфиденциальности iOS на ее рекламный бизнес будет ограниченным, и стремится поддерживать рекламодателей в свете этих обновлений. Компания отметила, что вносит изменения в свои собственные приложения, которые, вероятно, избавят их от необходимости запрашивать у пользователей техники Apple разрешение на сбор данных.

Система Audience Network помогает рекламодателям настраивать рекламу не только на Facebook и в Instagram, но и во множестве других приложений. В рекламе в Audience Network используются те же настройки таргетинга, аукционов, показа и измерений, что и в рекламе на Facebook.

Политика Apple в этой сфере регулярно подвергается критике. Российская ФАС уже признала американского IT-гиганта нарушителем по двум пунктам — препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store. Дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского". Есть претензии и у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова – невозможность использовать альтернативные магазины приложений, комиссия в 30% со всех продаж через App Store. В июле Telegram подал жалобу в Еврокомиссию на Apple.