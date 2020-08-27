МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ограничение скорости для мессенджеров и соцсетей, не желающих подчиняться требованиям российских властей, может натолкнуться на юридические и технические препоны. Пока риски для популярных ресурсов, таких как Facebook и Google, невелики, кроме того, как показывает пример с блокировкой Telegram, все запреты можно обойти.

Общественная палата выступила с предложением ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не согласны регистрироваться в РФ, обнародовать доходы от рекламы и платить здесь налоги. Кроме того, ОП предлагает ввести дополнительные обязанности для соцсетей по выявлению деструктивного контента – они сами должны его мониторить и блокировать, а также реагировать на жалобы пользователей.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, такие ограничения, если они будут введены, не коснутся крупных и известных соцсетей и мессенджеров. Facebook, Apple, Google, Microsoft и другие уже зарегистрированы в России, имеют здесь представительства и платят налоги. Другое дело, что многие из них не хранят здесь данные о пользователях.

"С этим вопросом суды регулярно приходят к площадкам. Так, последний штраф для Facebook и Twitter составил 4 млн рублей, что для компаний такого размера в принципе проходит незаметно", — отметил заместитель генерального директора CrosDigital Александр Смирнов.

МЕШАЮТ ЗАКОН И ТЕХНОЛОГИИ

Завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков указал на юридические несоответствия, мешающие реализации данной идеи. Во-первых, в российском законодательстве нет понятия социальной сети, и ввести его будет непросто. Во-вторых, неясно, почему именно мессенджеры и соцсети должны раскрыть свои данные. Зарубежные теле- и радиоканалы как правило, этого не делают.

С технической точки зрения идея принудительного ограничения скорости передачи данных для отдельного сетевого сервиса не выглядит перспективной. В ней не хватает конкретики относительно порога скорости, кроме того, способы и маршруты передачи данных через интернет слишком сложны и разнообразны, чтобы можно было надежно ограничить скорость работы отдельного сервиса на территории России.

"При попытке сделать это сразу возникнут зеркала, шлюзы и прокси-серверы для обхода введенных ограничений. Бороться с ними будет очень трудно, как показал недавний эпический киберпоединок Роскомнадзора с мятежным мессенджером Telegram. В отличие от эфирного телевидения, диапазоны которого можно хотя бы глушить средствами радиоэлектронной борьбы, интернет предоставляет очень широкий спектр обходных путей передачи данных. Вполне вероятно, что введение ограничений еще и добавит популярности неблагонадежным ресурсам", — рассуждает он.

УБЫТКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Если же ограничения все же будут введены, их последствия расцениваются скорее как негативные. Возможен рост недовольства со стороны обычных граждан. И, если Telegram на момент блокировки был достаточно локальным мессенджером, то ограничение доступа, например, в YouTube или Facebook, если до них все же доберутся, приведет к серьезным последствиям.

"Остальным организациям ограничения в скорости интернета могут принести убытки – именно возможность быстро передавать разные данные, делиться сообщениями, фотографиями и видео привлекает пользователей", — считает партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Экономические потери могут понести и разные российские отрасли – мессенджеры используются повсеместно, а медленный интернет может нарушить работу офисов и подразделений самых разных секторов.

В такой ситуации вполне возможно, что пользователи начнут искать разные обходные пути, чтобы продолжать использовать нужные ресурсы. По мнению Смирнова, в цифровом мире всегда есть возможность оптимизировать трафик – уменьшить размер иллюстраций, количество иллюстраций, показывать видео в меньшем разрешении, снизить нагрузку рекламных материалов и т.д. Определенные трудности могут ждать площадки, которые специализируются на видеоконтенте – например, TikTok.

"Но опыт с попыткой заблокировать Telegram наглядно показал, что, если есть желание, можно обойти абсолютно любой запрет и ограничение. Найдутся VPN, найдутся провайдеры, которые будут продавать доступ к площадкам без ограничений как эксклюзивное и дорогое дополнение", — добавил он.

В любом случае, такие решения могут привести к негативным последствиям – западные компании со временем могут сократить свое присутствие в России, что снизит конкурентоспособность в технологическом секторе страны, заключил Мясоедов.​