МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Мировые поставки смартфонов в 2020 году сократятся на 9,5% из-за пандемии коронавируса, однако уже в следующем году вернутся к росту, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

В июне эксперты IDC прогнозировали падение объема поставок смартфонов в 2020 году на 11,9% в годовом исчислении. Прогноз был связан с крупнейшим в истории снижением показателя в первом квартале.

"Мировой рынок смартфонов в 2020 году сократится на 9,5% в годовом исчислении, объем поставок составит около 1,2 миллиарда устройств. Несмотря на то, что результаты второго квартала 2020 года оказались немного лучше ожиданий, рынок сократился на 17% в годовом исчислении. В качестве положительного момента следует отметить, что IDC ожидает, что рынок смартфонов перейдет к полному восстановлению к 2022 году и достигнет среднегодового темпа роста (CAGR) в 1,7% в течение пяти лет", — говорится в документе.

Как отметил вице-президент программы IDC по отслеживанию мобильных устройств по всему миру Райан Рейт (Ryan Reith), развитие технологии 5G во всеми мире вернет рынок смартфонов к росту уже в 2021 году.

"5G остается приоритетом для всех производителей смартфонов, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и отсутствием потребительского спроса. Хотя многие ведущие поставщики поменяли свои производственные планы на 2020 год, мы видели, что большая часть сокращений (в планах — ред.) касалась портфелей по устройствам с 4G. Большинство компаний в развитых рынках ожидают, что к концу 2020 года в портфелях будут преобладать устройства 5G", — подчеркнул он.