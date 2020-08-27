МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Американская розничная торговая сеть Walmart намерена присоединиться к Microsoft в погоне за активами сервиса TikTok, передаёт телеканал CNBC со ссылкой на подтверждение этого от самой компании.

Ранее в августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее СМИ сообщали о заинтересованности в активах TikTok также таких компаний, как Orcale, Twitter и Netflix.

"Walmart сообщил, что объединяется с Microsoft в гонке за TikTok. Розничный гигант подтвердил CNBC, что заинтересован в покупке технологической компании", — заявил телеканал. При этом, как отмечают источники СМИ, сумма такой покупки может составить 20-30 миллиардов долларов.

"Мы уверены, что партнерство Walmart и Microsoft не только оправдает ожидания пользователей TikTok в США, но и удовлетворит интересы регулирующих органов США", — также ссылается телеканал на заявление Walmart. На фоне этих новостей акции Walmart дорожают на американских биржах на 5%, Microsoft — на 2,7%.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). У компании более чем 11,6 тысячи магазинов, расположенных в 27 странах мира.