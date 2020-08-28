МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чехол не может быть панацеей от повреждений смартфона, а также он в некоторых случаях ухудшает качество фотографии и закрывает некоторые разъемы, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Со временем под чехлом скапливается микрогрязь и песок, которые могут поцарапать корпус. Силиконовые чехлы со временем желтеют по причине сбора грязи по всей поверхности, а это может повлиять на цвет получающейся фотографии", — отмечает эксперт.

Однако это возможно только в том случае, если чехол полностью закрывает заднюю крышку смартфона вместе с камерой (или закрывает вспышку, что меняет освещение снимка), а подобные чехлы уже сами по себе редкость, добавляет Лоевский.

По его мнению, стоит отказаться от "чехлов-книжек", которые закрывают некоторые разъемы смартфона — динамики, микрофоны, камеры, порты зарядки, разъем mJack. Но подобные чехлы встречаются все реже и реже.

"В настоящее время технологии шагнули вперед, и чехлы, как правило, отливаются по модели смартфона, и в этом случае чехол не закрывает никакие из отверстий", — отмечает он.

Кроме того, при падении с высоты чехол в небольшой степени поможет уберечь экран смартфона, слегка погасив энергию удара. В большей степени чехол все-таки предназначен для того, чтобы уберечь устройство от царапин, особенно если смартфон носится в сумке вместе с ключами, мелочью и другими мелкими, металлическими или острыми предметами, заключил Лоевский.