МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Смартфон может быстро разряжаться из-за многих факторов, в их числе — плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура аккумулятора, а также синхронизация данных с носимыми устройствами, например, смарт-часами, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках", — объясняет эксперт.

Важно отметить, что сегодня производители смартфонов на Android пытаются бороться с чрезмерным энергопотреблением программ в фоне и часто принудительно останавливают все программы, которые не используются в данный момент. Иногда это приводит к неудобствам – например, пропущенным сообщениям и звонкам в мессенджерах, добавляет Гриценко.

"Если смартфон используется в связке со смарт-часами, под рукой нет внешнего аккумулятора, но нужно, чтобы смартфон проработал дольше, можно попробовать отключить Bluetooth, чтобы смарт-часы работали автономно от смартфона", — рекомендует эксперт.

Хотя в этом случае на смарт-часы перестанут приходить уведомления, это поможет продлить время работы смартфона в экстренной ситуации, отмечает он.

Еще один фактор, из-за которого заряда смартфона хватит на меньшее время — холодная температура на улице. Емкость литий-ионных аккумуляторов, использующихся в смартфонах, уменьшается на холоде.

"Если аккумулятор изношен и используется на морозе хотя бы несколько минут, устройство может выключиться. Можно попробовать отогреть смартфон, но делать это феном или на батарее не стоит – слишком высокие температуры вредны для аккумулятора", — заключил Гриценко.