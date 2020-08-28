МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской IT-компании HP Inc за девять месяцев 2019-2020 финансового года, которые завершились 31 июля, составила 2,176 миллиарда долларов, что на 21,3% ниже показателя годичной давности, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль в отчетном периоде составила 1,51 доллара против 1,8 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка компании по итогам девяти месяцев сократилась на 4,5%, до 41,381 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за третий квартал текущего финансового года сократилась в 1,6 раза в годовом выражении, до 734 миллионов долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,52 доллара против 0,78 доллара в мае-июле прошлого года. Выручка компании по итогам третьего квартала убавилась на 2% и составила 14,294 миллиарда долларов.

В четвертом квартале текущего финансового года компания прогнозирует чистую прибыль в пересчете на акцию в диапазоне 0,32-0,36 доллара, а по итогам года — 1,83-1,87 доллара.

HP Inc. — американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.