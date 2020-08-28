МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Китайский производитель техники и электроники Huawei начал активно заполнять свои склады чипами разных поставщиков. Отмечается, что запас создается в преддверии начала действия америкианских санкций против китайской компании. Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на источники, близкие к компании.

Huawei помимо чипов заполняет склады и другими компонентами для своего производства. Это: однокристальные системы для смартфонов, адаптеры Wi-Fi, контроллеры дисплеев и другие возможные полупроводниковые компоненты.

Источник отмечает, что речь идет даже о закупке кремниевых пластин.

"Компания сейчас находится в хаотичном режиме выживания и в последнее время постоянно меняет свои собственные планы", — говорит собеседник издания.

Другой собеседник рассказал, что до введения санкций со стороны США осталось всего три недели. Поэтому одна из компаний-производителей чипов готова отправить для Huawei и готовые изделия, и "полупроводниковые пластины, которые еще не были упакованы и протестированы".

США объявили 17 августа о введения против иностранных производителей микросхем запрета на использование американских технологий для поставки их Huawei. Теперь для продолжения такого сотрудничества будет необходимо получать специальную лицензию.