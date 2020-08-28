МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Первая партия бюджетного флагмана крупного китайского концерна Xiaomi — Redmi K30 Ultra — распродана за несколько минут.

Телефон оказался в дефиците.

Накануне, 27 августа, глава бренда Redmi Лу Вейбинг извинился перед покупателями компании за то, что новый телефон распродан и практически недоступен к покупке.

В настоящее время новый телефон Redmi K30 Ultra производитель предлагает купить в версии 8/512 гигабайт, с полной предоплатой. Цена — $362 за устройство.

Старт поставок запланирован на середину сентября — через две недели.

Варианты смартфонов Redmi K30 Ultra 6/128 ГБ и 8/128 ГБ можно будет купить с 1 и 8 сентября соответственно. Цены — $289 и $318.