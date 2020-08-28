МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Данные более 150 миллионов пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram оказались в свободном доступе в сети, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

"Система DLBI 25 августа обнаружила в свободном доступе сервер Elasticsearch, в индексах которого содержались данные более чем 150 миллионов пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram, включая 81 551 567 профилей пользователей Facebook (имя, ссылка на профиль, электронная почта, телефон, страна, данные по подписчикам), 66 117 839 профилей пользователей LinkedIn (имя, ссылка на профиль, электронная почта, страна, место работы, должность) и 11 651 162 профилей Instagram (имя, ссылка на профиль, электронная почта, телефон, страна, данные по подписчикам)", — сообщил он

"База оказалась доступна для скачивания с открытого, благодаря неправильной конфигурации, сервера. Число российских пользователей в ней точно неизвестно, но по нашим оценкам относительно невелико, так как она собиралась в интересах китайских компаний, работающих на рынках Европы и США", — отметил Оганесян.

По его словам, утечка, вероятнее всего, произошла из-за неправильной конфигурации Elasticsearch-серверов, принадлежащих китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology (socialarks.com), которая специализируется на сборе лидов из социальных сетей.

"Эта база не представляет большой опасности, так как в ней содержатся только открытые данные пользователей социальных сетей, собранные парсером со страниц их профилей", — добавил он.