ПЕРМЬ, 28 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ подготовит второй пакет законодательных мер поддержки отечественной IT-индустрии, стимулирующих развитие сферы и облегчающих работу цифровых компаний, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"У нас должен быть постоянный диалог с индустрией — мы должны чувствовать обратную связь, должны слышать ваши предложения. И лучшие из них найдут свое применение. Мы будем готовить второй пакет законодательных изменений, которые будут упрощать вашу работу, защищать интересы российских производителей, создавать возможности для развития, поддержки", — сказал вице-премьер во время выступления в Перми на четвертом заседании координационного совета по развитию цифровой экономики.

Чернышенко напомнил, что с 2021 года государство осуществляет переход на российское программное обеспечение, поэтому для местных компаний-разработчиков предоставляется возможность расширить бизнес. При этом задача властей — сделать работу отечественных IT-компаний более эффективной, помочь цифровым продуктам найти своего потребителя, создать на них дополнительный спрос.

"Обратная связь, реакция потребителя на оказание различных услуг и обработка автоматически созданных данных — наверное, то, что сейчас является самым актуальным… Ваши инновационные разработки будут поддержаны новой нормативной законодательной базой, которая нацелена на то, чтобы вам облегчать жизнь, а не создавать какие-то препоны", — подчеркнул вице-премьер, отметив важность поддержания коммуникации с бизнесом.