МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Для того чтобы узнать, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить услугу "Суперопределитель номера", которая есть у всех операторов связи. Это сделать достаточно просто, но нужно учитывать, что услуга платная, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Также у оператора можно заказать детализацию звонков, то есть распечатку всех номеров, с которых поступали звонки за определенный период. Это тоже платная услуга, которая предоставляется в офисе мобильного оператора по заявлению клиента", — отмечает эксперт.

Если же задача состоит в том, чтобы заблокировать такие звонки, то достаточно скачать нужные приложения – их выбор очень широк, а пользоваться таким сервисом удобно и просто, добавляет Мясоедов.

"При этом стоит помнить, что звонки со скрытых номеров далеко не всегда совершают мошенники. Звонить с неопределяемого номера может кто угодно – знакомый, который потерял телефон, учитель из школы или сотрудник регистратуры из поликлиники", — предупреждает он.

Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.