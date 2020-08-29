МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести не только к порче зарядки, но и к возгоранию. Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Животные могут сжевать шнур и съесть его, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем. Дети также тянут предметы в рот, только для детей последствия окажутся страшнее. Также не рекомендуется оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы или сильного ветра, могут возникнуть скачки напряжения в сети", — отмечает эксперт.

Ко всему прочему, Косарев рекомендует использовать оригинальные зарядные устройства – те, что продавались в комплекте со смартфоном или выставляются в специализированных магазинах.

Необходимо также следить за зарядкой на смартфоне.

"Не допускайте ситуаций, при которых гаджет выключится из-за отсутствия заряда аккумулятора, а также рекомендуется не заряжать до 100%. Самый оптимальный вариант для продления службы аккумулятора – поддерживать заряд в 20-80%", — объясняет он.

Не стоит держать телефон на зарядке всегда, так как он тратит свои ресурсы как на фоновые приложения, так и на подзарядку, что приводит к более быстрой изнашиваемости, заключил Косарев.