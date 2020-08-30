МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Пользователи ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 12.45 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, Сингапуре, Германии, Франции, Турции и Великобритании.

Больше всего жалоб поступило на невозможность подключения к мессенджеру (89%) и проблемы с отправкой сообщений (10%).

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".