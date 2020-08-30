МИНСК, 30 авг — ПРАЙМ. Перебои в работе мобильного интернета начались в центре Минска, где проходит массовая несанкционированная акция оппозиции, передают корреспонденты РИА Новости.

Мобильный интернет перестал работать в нескольких районах города вдоль проспекта Независимости. У одного из операторов интернет полностью отключился, у других — уменьшилась скорость передачи данных. Доступ к мессенджерам происходит с перебоями.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдаются проблемы с доступом в интернет у абонентов мобильной связи компании МТС. Причем трудности с доступом наблюдаются как в центре города, так и на окраинах. В частности, не работает Telegram, через который общаются и координируются участники протестов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.