МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Китайской компании ByteDance — владельцу приложения TikTok — будет необходимо получить разрешение от правительства КНР для продажи активов приложения в США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам агентства, новые ограничения, введенные Пекином в отношении экспорта технологий искусственного интеллекта, касаются используемых TikTok технологий и требуют от ByteDance получать разрешение правительства Китая для любой сделки.

Один из источников агентства подчеркнул, что новое правило направлено на то, чтобы отложить процесс продажи TikTok. Сообщается, что сделка может быть отложена до завершения президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

Ранее в августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее СМИ сообщали о заинтересованности в активах TikTok таких компаний, как Orcale, Twitter и Netflix. Сообщалось также, что в погоню за активами TikTok включилась и американская розничная торговая сеть Walmart, которая выразила намерение объединиться с Microsoft. Кроме того, СМИ отмечали, что инвестиционная компания Centricus совместно с фирмой-разработчиком приложений для смартфонов Triller выразила заинтересованность в покупке за 20 миллиардов долларов подразделений TikTok в США и ряде других стран.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.