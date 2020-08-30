МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Полная база пользователей маркетплейса Joom, зарегистрированного в Риге, продается в сети за 3 тысячи долларов, сообщил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

По его информации, база содержит данные более чем 800 тысяч пользователей, в том числе 550 тысяч россиян.

"На прошлой неделе в открытом доступе появилась база данных покупателей латвийского маркетплейса Joom размером в 55,4 тысячи строк. Сейчас распространяется excel-файл объемом в 31 тысячу строк, причем данные в нем отобраны только по клиентам банка ВТБ и включают: первые и последние цифры банковской карты, ее тип (Visa, MasterCard, "Мир"), срок действия карты, банк-эмитент, имя и фамилию владельца, мобильный телефон, адрес электронной почты и почтовый адрес", — рассказал эксперт.

"Мы предполагаем, что все опубликованные данные принадлежат одной и той же утечке из маркетплейса Joom, части которой публикуются бесплатно, а основная часть базы, по нашим данным, продается за 3 тысячи долларов. Всего в утекшей базе пользователей, по заявлению продавца, содержится более 800 тысяч строк, из них более 550 тысяч строк содержат данные россиян", — добавил Оганесян.

В пресс-службе ВТБ РИА Новости заявили, что банку известно об утечке данных, по инциденту проводится проверка, при этом угрозы средствам клиентов нет.

"ВТБ известно об утечке технических данных на стороне маркетплейса Joom. На стороне банка никаких утечек персональной информации не было. Подчеркиваем, что угрозы сохранности средств клиентов нет: данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов. В настоящий момент мы проводим всестороннюю проверку данного инцидента, по ее результатам будут приняты соответствующие меры", — прокомментировали в банке.

В ряде других крупных российских банков после появления на прошлой неделе информации об утечке также заверили РИА Новости, что база содержит лишь технические данные, по которым нельзя совершать платежи без согласия владельца. Тем не менее, некоторые банки заблокировали карты своих клиентов, сообщив им о необходимости перевыпуска. В Сбербанке сообщили, что данных по его картам в утечке не зафиксировано. Однако в утечку попали карты четырех клиентов зарубежных "дочек" Сбербанка.