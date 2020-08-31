Samsung проведет презентацию нового складного смартфона
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Корпорация Samsung проведет 1 сентября презентацию нового складного смартфона
Galaxy Z Fold 2. Об этом сообщает MobileDevice.ru.
В ходе онлайн-мероприятия будут раскрыты детальные характеристики и возможности гибкого смартфона, а также его розничная цена и дата начала продаж.
Трансляция пройдет 1 сентября, в 17:00 по московскому времени на YouTube-канале и официальном сайте производителя.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200831/831969855.html