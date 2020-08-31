МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Корпорация Samsung проведет 1 сентября презентацию нового складного смартфона

Galaxy Z Fold 2. Об этом сообщает MobileDevice.ru.

В ходе онлайн-мероприятия будут раскрыты детальные характеристики и возможности гибкого смартфона, а также его розничная цена и дата начала продаж.

Трансляция пройдет 1 сентября, в 17:00 по московскому времени на YouTube-канале и официальном сайте производителя.