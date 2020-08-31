МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. AliExpress запускает в России экспресс-доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, говорится в сообщении компании.

"AliExpress Россия запускает проект "Есть!" – отдельный раздел для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости (бытовая химия и хозтовары, товары для личной гигиены), детского питания и товаров для животных с доставкой день в день", — сообщается в релизе.

Новый проект работает по модели маркетплейса: продавцы платформы сами осуществляют доставку и хранение продуктов. Партнером компании стал сервис "Самокат", который обеспечит необходимый ассортимент товаров и экспресс-доставку в Москве и Санкт-Петербурге.

"Ассортимент товаров на первом этапе будет представлен товарами "Самоката", в будущем он дополнится производителями продуктов питания и товаров повседневного спроса, будет расширяться количество товаров. В течение нескольких месяцев будет объявлено о партнерстве с несколькими крупными продуктовыми сетями", — говорится в сообщении. Уточняется, что в дальнейшем доставка будет доступна и для других городов — Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону — с помощью различных партнеров и логистических компаний.

AliExpress Россия — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.

"Самокат" — сервис доставки товаров категории e-grocery в Москве и Санкт-Петербурге. С 2018 года сервис осуществляет доставку товаров повседневного спроса: продуктов питания, напитков, бытовой химии и сопутствующих товаров.