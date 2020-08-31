МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Ростелеком" через свою дочернюю компанию ООО "РТК ИБ" заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 49% акций системного интегратора и технологического вендора на рынке информационной безопасности в России АО "Элвис-Плюс", говорится в сообщении "Ростелекома".

"Сделка положит начало формированию кластера информационной безопасности "Ростелекома", объединяющего все активы корпорации в данной сфере. Кластер под управлением вице-президента "Ростелекома" по информационной безопасности Игоря Ляпунова будет реализовывать три направления бизнеса — предоставление коммерческих сервисов, разработку технологий и системную интеграцию в сфере защиты от киберугроз. В будущем структуру планируется расширить", — поясняет компания. Сумма сделки не разглашается.

"Элвис-Плюс" оказывает услуги в сфере разработки, поставки и внедрения программных продуктов для защиты государственных и корпоративных информационных систем. Решения компании используют крупные государственные заказчики, среди которых ФНС России, Банк России, Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) и другие.

"Наша цель — предоставить заказчикам технологии информационной безопасности во всех трех форматах: продуктов, сервисов и комплексных проектов… Мы планируем использовать в том числе инструменты неорганического роста для развития всех трех направлений. Бизнес-партнерство с "Элвис-Плюс", одним из ключевых игроков в сегментах ИБ-интеграции и разработки решений для защиты информации, даст нам моментальное усиление присутствия как в конкретных сегментах, так и на рынке в целом", — прокомментировал вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

"Элвис-Плюс" основана в 1991 году, является одним из крупных системных интеграторов в области информационной безопасности. Компания разрабатывает решения для защиты информации и обладает научной базой, позволяющей вести исследования и разработки в области новых перспективных технологий кибербезопасности.