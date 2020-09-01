МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Синий свет, излучаемый экраном смартфона или монитором компьютера, вреден для глаз, так как он является частью спектра солнечного света, в диапазон которого входят волны света от фиолетового диапазона до голубого. Для того чтобы снизить влияние синего на глаза, необходимо минимизировать использование гаджетов или пользоваться компьютерными очками, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Марина Царегородцева.

"По примеру того, как мы защищаем кожу от попадания ультрафиолетовых лучей – наносим крем от загара, следует защищать и сетчатку глаза. При пребывании на солнце следует надевать солнцезащитные очки, а при длительном использовании смартфона стоит воспользоваться компьютерными очками, которые нейтрализуют электромагнитное излучение, устраняют блики с поверхности дисплея, а также отсекают лучи избыточного фиолетового и синего спектра", — объясняет эксперт.

Снизить воздействие синего цвета на глаза помогут и специальные программы регулировки яркости: в позднее время белый цвет на дисплее "покраснеет", блокируя синий, который может "резать" глаз.

Кроме того, при длительном воздействии синего света нарушается регулярная выработка гормона сна – мелатонина. Из-за этого мы начинаем хуже засыпать, сон становится короче и тревожней, отмечает Царегородцева.

Она советует не пользоваться гаджетами за 2-3 часа до сна. А при длительном использовании смартфона или компьютера рекомендуется использовать очки для работы за компьютером с защитным покрытием, делать перерывы в работе, пользоваться увлажняющими препаратами, чтобы передняя поверхность глаза, слезная пленка, успела восстановиться, заключила врач.