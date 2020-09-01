МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Китайская телекоммуникационная компания Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций Вашингтона. Об этом пишет газета "Ведомости".

"После того как США включили нас в санкционный список, мы перевели инвестиции из Америки в Россию", – цитирует издание основателя Huawei Рена Чжэнфэя. "Мы увеличили штат разработчиков в России и подняли им зарплаты", – сказал он.

По словам источника, знакомого с менеджерами Huawei, речь идет об инвестициях в R&D (исследования и разработки).

Ранее Huawei уже заявляла о намерении расширить свои операции в России. На тот момент функционировали два офиса: в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день, согласно данным официального сайта Huawei, R&D-центры работают также в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Минске. Вместе они образуют Российский исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute).

По словам собеседника газеты, рассматривается и возможность открытия R&D-центра в Казани, но проект пока находится в стадии разработки.