МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским "Вымпелкомом") планирует новое размещение пятилетних еврооблигаций, номинированных в рублях, говорится в сообщении компании.

Размещение планируется в рамках утвержденной в апреле среднесрочной программы облигаций объемом до 6,5 миллиарда долларов или эквивалента в других валютах. Эмитентом выступит Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

В июне в рамках этой же программы холдинг разместил пятилетние еврооблигации в объеме 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,3% годовых.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. На конец второго квартала оператор обслуживал 49,8 миллиона абонентов мобильной связи и 2,7 миллиона – фиксированной. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. "Вымпелком" — крупнейший актив холдинга.