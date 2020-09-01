КРАСНОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. Набор в высшие учебные заведения на IT-специальности к 2024 году увеличится до 120 тысяч человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В программе "Цифровая экономика" у нас заложено серьезное… увеличение приема на IT-специальности в течение четырех лет. Сейчас примерно 50 тысяч человек обучается, а через буквально четыре года мы планируем такой набор делать на 120 тысяч человек", — сказал Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.

Он отметил, что сейчас в цифровом мире важно обладать базовыми знаниями и владеть информационно-технологическими основами.

"Данные — неисчерпаемый ресурс, мы говорим об этом часто, нефть, газ, платина XXI века", — заявил Мишустин.

По его мнению, в сфере IT-технологий сложилась высокая конкуренция сложилась, поэтому перспективные идеи нужно воплощать в жизнь как можно скорее.

Премьер во вторник проводит встречу с учеными в Кубанском государственном университете, и один из участников встречи поднял вопрос о том, что студенты из региональных вузов не всегда могут найти информацию о мерах поддержки, которые помогли бы им быстрее воплотить свои идеи в жизнь и передать разработки в производство.

"Поскольку современные средства информационно-коммуникационных технологий и возможности перевода дают возможность любому человеку из любой точки планеты быстро создать свое приложение, идею и быстро на всех распространить, очень высокая конкуренция. И хорошие идеи надо сразу обрабатывать. Такие институты в стране есть", — сказал Мишустин.

Он отметил, что в программе по развитию цифровой экономики стоит предусмотреть не только средства на поддержку сферы, но и возможность акселерации программ.