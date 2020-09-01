МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие российские сотовые ритейлеры открыли предзаказ на новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2, который продлится до 17 сентября, об этом РИА Новости сообщили представители ритейлеров.

Южнокорейская компания Samsung ранее во вторник представила новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2. Сразу после мировой премьеры новинки крупнейшие российские ритейлеры открыли предзаказ на нее. В России эти смартфоны поступят в продажу 18 сентября, и стоимость Galaxy Z Fold2 здесь составит 179 990 рублей.

"Запуск предзаказов на Samsung Galaxy Z Fold 2 открылся в нашей сети сразу после официальной презентации, а старт продаж запланирован на 18 сентября. Уже на этапе предзаказов покупатели могут приобрести новинку в чёрном и бронзовом цветовых решениях с помощью рассрочки и trade-in. Galaxy Z Fold 2 является инновационной премиальной моделью, которая обязательно найдёт своих покупателей", — отметил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

"Предзаказ на новый Samsung Galaxy Z Fold2 открылся в интернет-магазине "Билайн" 1 сентября в 17.30 по московскому времени. В продажу новинка поступит 18 сентября в 00.00. Покупателям Samsung Galaxy Z Fold2 также доступны премиум-сервисы: Samsung Care+ на один год, индивидуальная поддержка Galaxy Z Fold2 Concierge и обслуживание мобильного сервисного центра", — прокомментировали в пресс-службе "Билайна".

"Мегафон" также начал сбор предзаказов на новую модель в интернет-магазине. По мнению гендиректора компании "Мегафон Ритейл" Андрея Левыкина, смартфоны с гибким дисплеем — пока нишевый продукт. Когда технология производства таких устройств станет массовой и производители смогут предложить более демократичную цену, поклонников у них будет больше, уверен Левыкин.

"Новые устройства складного формата на текущий момент относятся к премиальному ценовому сегменту. Однако с развитием технологий, по мере появления более доступных моделей такие гаджеты могут стать популярными. Например, смартфон-раскладушка Galaxy Z Flip летом 2020 года опережал по продажам ряд топовых моделей от Oppo и Vivo", — добавили в МТС.