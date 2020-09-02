МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Из-за тарифной политики сотовых компаний россияне все чаще стали менять операторов, сохраняя свои номера. Как пишут "Известия", об этом свидетельствуют данные подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС).

Так, в июле количество перенесенных номеров впервые за 2020 год превысило отметку в 300 тысяч, а в августе стало максимальным с начала этого года.

По мнению экспертов, переходам абонентов поспособствовали операторы "большой четверки", объявившие о корректировке тарифов.

При этом ряд MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный оператор, использующий физическую инфраструктуру другой сотовой компании), прежде всего из банковской сферы, предложили абонентам более выгодные тарифы или бонусы за перенос номера.