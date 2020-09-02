МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Компания LG проведет 14 сентября презентацию уникального смартфона под названием Wing, который предложит качественно новые функциональные возможности.

Как сообщает 3Dnews.ru, особенностью устройства являются два дисплея: размер одного из них — 6,8 дюйма по диагонали, второго — 4 дюйма. Меньший из двух экранов располагается за основным, который может поворачиваться на 90 градусов, переходя из портретной ориентации в альбомную и наоборот.

Смартфон был создан в рамках проекта Explorer Project, предполагающего разработку и других устройств с необычными конструктивными и функциональными особенностями.

В основе новинки — процессор Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным 5G-модемом. В состав многомодульной камеры входит 64-мегапиксельный основной датчик.

Цена на новый смартфон может составить $1 тыс.