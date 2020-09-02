МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Оборот по виртуальным картам в России во втором квартале 2020 года вырос на 44% по сравнению с прошлым годом на фоне пандемии коронавируса, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi.

Аналитики изучили траты россиян по виртуальным картам Qiwi и динамику бесконтактных платежей (Apple, Google, Samsung Pay) за второй квартал 2020 года и сравнили их с данными за аналогичный период прошлого года и первый квартал 2020 года.

Виртуальная карта – это специальная платежная карта для совершения покупок в интернете. Представляет собой данные реквизитов банковской карты, которые требуются для проведения операции в сети. Как выяснили аналитики, если во втором квартале 2019 года пользователи в среднем совершали 11 операций по виртуальной карте, то в этом году за аналогичный период на одного клиента приходилось 19 операций.

"Средняя сумма транзакции по виртуальным картам выросла по итогам второго квартала в сравнении с первым на 12% до 10 500 рублей (+44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Активнее всего виртуальными картами пользуются в Москве и (Московской — ред.) области, а также Санкт-Петербурге", — подсчитали авторы исследования.

Пандемия изменила и потребительские привычки россиян, отмечают эксперты. Хотя многие из них столкнулись с трудностями во время самоизоляции, они не перестали тратиться на онлайн-развлечения. Россияне во втором квартале покупали билеты на форумы и конференции, которые перешли в онлайн-формат, летние экскурсии, а также на перенесенные на конец года спортивные матчи и концерты.

В целом оборот бесконтактных платежей вырос на 32% во втором квартале 2020 года в сравнении с первым кварталом и в восемь раз превысил оборот аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании. Наибольший спрос был зафиксирован в мае (+48% с уровня апреля), когда регионы начали смягчать ограничения и россияне начали готовиться к летнему отдыху.

Продолжилась тенденция роста спроса на образовательные онлайн-услуги: в апреле-июне оборот вырос на 12% к первому кварталу и в четыре раза превзошел прошлогодний показатель. Рост закономерен, считают аналитики, поскольку этот период пришелся на окончание учебного года и время экзаменов. Средний чек при этом оставался примерно на одном уровне все полугодие: 8388 рублей по итогам первого квартала и 8524 рублей во втором квартале.