МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Компания Google LLC оплатила штраф в 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России.

"В суд поступили документы об уплате штрафа", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук.

Как ранее сообщили агентству в суде, Google привлекли к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России. Назначен административный штраф в 1,5 миллиона рублей, решение вступило в законную силу.

С 1 октября 2018 года в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Google, не подключившийся к реестру, ранее уже несколько раз штрафовали — на 500 и 700 тысяч рублей — за недостаточную фильтрацию результатов поиска.