МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Потенциальные покупатели популярного видеосервиса TikTok обсуждают с его материнской компанией ByteDance четыре варианта проведения соответствующей сделки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"По словам источников, потенциальные покупатели TikTok обсуждают четыре способа структурирования сделки… включая покупку его (сервиса — ред.) операций в США без ключевого программного обеспечения", — говорится в сообщении.

В качестве второго варианта покупатели рассматривают возможность передачи алгоритма TikTok после получения соответствующего разрешения со стороны Китая американскому покупателю.

Кроме того, американская сторона обсуждает возможность использовать алгоритм TikTok в переходном периоде с продолжительностью до года. Однако такой вариант должен быть одобрен Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS). Наконец, по словам источников, четвертый вариант — лицензирование алгоритма Bytedance. При этом в сообщении отмечается, что такой вариант может обеспокоить CFIUS, который хочет, чтобы китайская компания отказалась от связи с TikTok в США.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. В воскресенье СМИ сообщали, что ByteDance определилась с тем, кому продаст свой бизнес в США, Австралии и Новой Зеландии, но покупателя назовут позднее.

Главные претенденты на покупку активов стоимостью от 20 до 30 миллиардов долларов — Microsoft совместно с Walmart, а также Oracle. Тем временем ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал срок на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям Китая, владельцы приложения это отрицают.