МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Для хищения денег у людей с помощью банкоматов мошенники могут применять как технические средства, так и социальные методы. К примеру, злоумышленники могут использовать накладки на клавиатуру банкомата и дополнительные считыватели карт, так называемые скиммеры, рассказал агентству "Прайм" консультант центра информационной безопасности компании "Инфосистемы джет" Александр Рогозин.

"К социальным методам мошенников можно отнести банальное подглядывание за вводом пин-кода карты и мошеннические схемы, когда группа злоумышленников намеренно "забывает" карту в банкомате, а затем обвиняет нашедшего ее человека в краже денег", — предостерегает эксперт.

Примечательно, мошенники в таких случаях, как правило, не только выдают себя за жертву, но и находят "свидетелей" произошедшего, добавляет Рогозин.

Он рекомендует в первую очередь пользоваться банкоматами, которые находятся или в отделении банка, или в больших торговых центрах, где под них отводится отдельная открытая площадка, просматриваемая камерами наблюдения.

При работе с банкоматом Рогозин рекомендует убедиться, что никто не стоит за плечом. Если вокруг много людей, лучше закрыть рукой клавиатуру при вводе пин-кода.

"До начала операций нажать "Отмена" или "Cancel", чтобы сбросить ранее созданные и незавершенные операции. Как правило, на экране банкомата в режиме ожидания отображается заставка банка. Также желательно использовать технологию бесконтактного обслуживания с NFC-модулем", — заключает эксперт.