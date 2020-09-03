МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Есть мнение, что использование телефонов вредно для здоровья. Например, некоторые врачи предполагают, что ношение телефона в кармане может влиять на репродуктивную систему, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.

"По этому поводу было проведено большое количество исследований с противоречивыми результатами, однако убедительных данных так получено и не было. Общий совет по-прежнему остается в силе — человеку следует по возможности сокращать время контакта тела с мобильным телефоном", — считает эксперт.

Существует теория, что наше тело – такой же электромагнитный прибор, как и телефон. Каждая клетка в ходе своей жизнедеятельности создает вокруг себя электромагнитное поле, и взаимодействие с другим магнитным полем может искажать первичный профиль, а значит и влиять на биохимические процессы, рассказывает Мохамед Али.

"Однако проводилось довольно большое количество исследований по влиянию электромагнитных полей на человека, которые показали, что наличие эффекта не всегда есть, а если и есть, то не всегда отрицательное", — отмечает врач.