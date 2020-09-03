МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Большинство россиян с начала пандемии коронавируса освоили новые цифровые сервисы и программы, например для дистанционной коммуникации и обучения онлайн, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании аналитического центра НАФИ.

Исследование основано на данных проведенного в июле опроса 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

"Более половины россиян продолжали работать во время пандемии, многие – дистанционно. В результате "вынужденной" цифровизации многих сфер более половины россиян (59%) освоили ряд новых цифровых сервисов и технологий, при этом 41% признались, что не научились работать с новыми сервисами или программами", — говорится в документе.

Около трети россиян (31%) освоили за время пандемии такие программы для дистанционной коммуникации, как Zoom, WhatsApp или Skype. 22% респондентов сообщили, что стали пользоваться или улучшили навыки пользования государственными электронными сервисами (gosuslugi.ru, mos.ru и другие), а 20% — открыли себя подписки на сервисы развлекательного и учебного контента.

При этом для регистрации на сайтах, совершения покупок и получения каких-либо услуг в сети требуется оставлять свои персональные данные: около 47% россиян считают, что они надежно защищены в цифровой среде, 18% полагают, что оставленные на сайтах персональные данные не могут попасть в руки мошенников. Почти половина опрошенных (49%) опасаются, что их цифровые устройства (мобильный телефон, персональный компьютер) "следят" за ними, собирают информацию в скрытом режиме.

"Заказать еду по интернету, отправить email, зайти в социальные сети – такие активности совершали большинство россиян за время самоизоляции. Однако более сложные цифровые вопросы, такие как обеспечение безопасности своих персональных данных, до сих пор вызывают затруднения у пользователей. Большинство россиян могут долго оставаться на уровне базового пользователя, не вникая ни в какие детали и не стараясь осознанно повысить свои цифровые компетенции и улучшить навыки использования цифровых технологий", — прокомментировал директор направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.