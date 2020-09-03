МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") приобрёл 100% ООО "Вест Колл Лтд" — одного из ведущих независимых операторов Москвы, оказывающего широкий спектр услуг фиксированной связи под брендом "ВестКолл", говорится в сообщении сотового оператора.

"Вымпелком" получил все необходимые для сделки разрешения, предусмотренные корпоративными процедурами. Сделка также была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России", — уточняется в сообщении. Сумма сделки не разглашается.

Данная сделка позволит усилить позиции "Вымпелкома" на высоконкурентном столичном рынке услуг широкополосного доступа в интернет, отмечают в компании. В дальнейшем сотовый оператор планирует объединить усилия с "ВестКолл" в целях развития проектов компании и максимизации синергии от взаимодействия двух операторов. При этом со всеми партнерами и клиентами "ВестКолл" продолжит работать в прежнем режиме.

"Приобретение "ВестКолл" позволит существенно укрепить позиции ПАО "Вымпелком" на стратегически важном для компании столичном рынке фиксированных услуг. В приоритете "Билайн" — улучшение портфеля предложений для своих клиентов, компания нацелена на расширение портфеля услуг для малых и крупных предприятий как в сегменте традиционных услуг, так и в части новых цифровых решений. И сделка полностью соответствует этому подходу", — отметил первый исполнительный вице-президент "Вымпелкома" Арташес Сивков.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. На конец второго квартала оператор обслуживал 49,8 миллиона абонентов мобильной связи и 2,7 миллиона — фиксированной. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).