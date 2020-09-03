МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold 2, сообщает evo-rus.com.

Внешний экран в новом смартфоне увеличен до 6,2 дюйма, разрешение составляет 2260 на 816 пикселей.

7,6-дюймовый внутренний экран имеет защиту в виде ультратонкого стекла Ultra Thin Glass.

В основе смартфона — процессор Snapdragon 865+, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.

Батарея на 4500 мАч имеет поддержку разных типов зарядки.

 

 