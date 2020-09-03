ЛОНДОН, 3 сен — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Американская компания Amazon планирует до конца 2020 года создать 7 тысяч постоянных рабочих мест в Великобритании и еще 20 тысяч сезонных – на время рождественских и новогодних праздников, говорится в сообщении британского подразделения компании.

В текущем году Amazon уже создала 3 тысячи рабочих мест в Соединенном Королевстве. Таким образом, общая численность сотрудников американского технологического гиганта в Британии превысит 40 тысяч.

Ожидается, что новые позиции будут созданы на около 50 площадках Amazon, включая корпоративные офисы и два новых центра выполнения заказов, которые планируется открыть осенью на северо-востоке Англии и в Мидлендсе.

"Новые позиции, включая инженеров, выпускников, специалистов по персоналу и IT, специалистов в области здравоохранения и безопасности, специалистов по финансам, а также команды, которые будут отбирать, упаковывать и отправлять заказы клиентам, помогут Amazon удовлетворить растущий спрос клиентов и дать возможность малым и средним предприятиям продавать на Amazon, увеличивая масштаб своего бизнеса", — говорится в сообщении компании.

По словам министра по делам бизнеса Великобритании Алока Шармы, расширение рабочей силы Amazon в стране свидетельствует о доверии к экономике Британии, которая начала восстановление после кризиса COVID-19.

"Это не только отличная новость для тех, кто ищет новую работу, но и явный вотум доверия к экономике Великобритании по мере того, как мы восстанавливаемся после пандемии. Правительство по-прежнему глубоко привержено поддержке розничных продавцов, и мы продолжаем тесно сотрудничать с отраслью, вступая на путь восстановления экономики", — приводятся в сообщении слова министра.